شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئات "يد" الدنمارك يزور الأهرامات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الاتحاد المصري لكرة اليد، بالتنسيق مع وزارة السياحة، على تنظيم زيارة سياحية لمنتخب الدنمارك للناشئات وصيف بطل أوروبا وثانى العالم الذى يزور القاهرة لخوض وديات مع نظيره المصرى مواليد 2004 أبطال أفريقيا وسابع العالم والذى لعب معه بالمركز الأولمبي بالمعادي الأربعاء الماضي وعسكر فى القاهرة وتدرب مع بطلات مصر في تجربة مفيدة.

وفى الوقت الذي تحظي منتخبات السيدات والبنات بدعم هائل واهتمام غير مسبوق من مجلس الإدارة الحالي لاتحاد كرة اليد برئاسة دكتور محمد الأمين، وأيضا فى الوقت الذي يتواجد فيه بنات الدنمارك في زيارة تاريخية لمصر لم تحدث منذ فترة طويلة أيضا يتواجد منتخب السيدات الأول لأنجولا أبطال بطولة أفريقيا والذين لعبوا وديا مع منتخبنا الأول للسيدات.

وحرص منتخب ناشئات يد الدنمارك على التقاط الصور التذكارية فى الأهرامات وشراء الهدايا التذكارية.