شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يكشف عن عرض رسمى لبيع لاعب سموحة بـ700 ألف يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن تلقيه عرضاً هاتفياً لبيع البنينى دوكو دودو لاعب الفريق بقيمة مادية تصل إلى 700 ألف يورو، وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، "فى انتظار وصول عرض رسمي بالإيميل، تم الوصول إليه تليفونيا حتى الآن فى بيع دوكو دودو فى نهاية السنة تدفع نصف القيمة مع توقيع العقد والنصف الثاني قبل إرسال البطاقة الدولية فى نهاية العام، ما وصلنا إليه تليفونيا 700 ألف يورو صافي للنادى، وارتباطنا لن يفعل إلا بعد وصول إيميل رسمي للنادي".



فرج عامر

وصرفت إدارة نادى سموحة، مكافآت الفوز على حرس الحدود للاعبين من أجل تحفيزهم قبل مواجهة المقاولون العرب المقرر لها السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدورى.

ومنح أحمد سامى اللاعبين راحة غدا من التدريبات على أن يعود الفريق الاثنين لبدء الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب.

واستعاد سموحة خدمات الهانى سليمان الذى كان يعانى من شد فى السمانة أبعدته عن مباراة حرس الحدود الماضية، بعد إصابته خلال مواجهة البنك الأهلى والتي لم يستطع على إثرها استكمال المباراة.

وعاد محمد نادى، لاعب وسط الفريق أيضا، للتدريبات بعد التعافى من الإصابة التي لحقت به، وكذلك النيجيرى صديق أوجولا الذى أصبح جاهزاً لتدعيم صفوف الفريق السكندرى أمام المقاولون العرب ليعود بعد غياب أكثر من شهرين للإصابة، ليصبح الفريق كامل العدد باستثناء النيجيرى أجايى.

ويستغل أحمد سامى وجود فترة راحة من المباريات حتى 11 مارس الجارى موعد مباراة المقاولون، من أجل إعادة تقييم لاعبى سموحة والقيام بإعداد اللاعبين من جديد وتحفيظهم الخطة والطريقة التي يريد تطبيقها في الفترة المقبلة.

ويحتل فريق سموحة المركز الثامن في جدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.