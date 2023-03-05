شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: عقد البرتغالى بيريرا مع لجنة الحكام مدته موسم ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام الجديد، وقع عقود تولى المهمة لمدة موسم ونصف الموسم، ما يعنى أن الخبير البرتغالى مستمر فى الموسم المقبل.

ويصل البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام الجديد، غدا الاثنين، لاستلام مهام عمله فى اتحاد الكرة بعد توقيع العقود بشكل رسمي، ويترأس بيريرا لجنة الحكام بجانب عمله كمطور للتحكيم المصرى.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة على قرار التعاقد مع البرتغالي فيتور بيريرا لرئاسة لجنة الحكام، خلال الجلسة التى عقدها مجلس إدارة اتحاد الكرة مؤخراً.

وسبق للبرتغالي فيتور مانويل ميلو بيريرا التحكيم في كأس العالم لكرة القدم 1998 وكأس العالم لكرة القدم 2002، وحكم في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2000.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، فى وقت سابق، تحويل 9 آلاف دولار للإنجليزي كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام السابق، بعد قرار تسوية مستحقاته عقب استقالته، وكان اتحاد الكرة قد اتفق مع كلاتنبرج على عدم الحصول على راتبه خلال فترة كأس العالم قبل أن يطلب الخواجة راتبه بعد العودة لمصر، لتتم تسوية ذلك بأحقيته فى الحصول على 9 آلاف دولار فقط.