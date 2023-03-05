شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع اللجنة العليا المنظمة لبطولتي أفريقيا لكرة اليد بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت اليوم اللجنة العليا المنظمة لبطولتي السوبر الأفريقي «رجال وسيدات»، وبطولة أفريقيا لكرة اليد للأندية أبطال الكؤوس «رجال وسيدات»، والتى من المقرر أن تقاما فى ضيافة النادي الأهلي، برئاسة محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة، في حضور خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، ورؤساء اللجان الفرعية، للبدء في وضع الترتيبات الخاصة باستضافة البطولتين وخروجهما بالشكل الذي يليق بالأهلي ومكانته.

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة العديد من الملفات، بعدما حدد الاتحاد الأفريقي موعد وصول الفرق المشاركة فى بطولة السوبر إلى القاهرة 5 مايو، على أن تقام البطولة يومي 6 و7 من نفس الشهر، وتكون مغادرة الفرق يوم 8 مايو.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة اليد أيضًا موعد وصول الفرق المشاركة في بطولة كأس الكؤوس بداية من 7 مايو، على أن يكون افتتاح البطولة يوم 9 من نفس الشهر، وتقام المباراة النهائية يوم 18 مايو، وتكون مغادرة الفرق المشاركة في اليوم التالي 19 مايو.

وأكد محمد الغزاوي أن هناك اجتماعات تتم بصفة دورية للجنة العليا؛ من أجل مناقشة كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالبطولتين والترتيب لاستقبال الوفود المشاركة وما يتعلق بشئون الإقامة والتنقلات وبرامج التدريبات، والتواصل مع كافة الجهات المعنية؛ من أجل توفير الراحة لكافة الفرق المشاركة، ويكون التنظيم على درجة عالية كما هي العادة في البطولات السابقة.

وأشار الغزاوي إلى أنه تمت مناقشة العديد من الأفكار الجديدة التي سوف تسهم في نجاح البطولتين، والتي من المتوقع لهما أن يشهدا منافسات قوية.