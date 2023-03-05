شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يواجه زد وديًا اليوم استعدادا لمباراة فيوتشر في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق اسوان بنظيره زد أحد فرق القسم الثاني وديا اليوم الأحد في اطار استعدادات الفريق لمواجهة فيوتشر المقرر لها يوم 12 مارس الجاري.

وتجرى محاولات الجهاز الطبي بنادي أسوان لتأهيل وتجهيز المهاجم الأنجولى ديلسون كامونى للحاق بالمباراة المرتقبة أمام فيوتشر، والمقرر لها الأحد بعد المقبل على استاد أسوان الرياضي.

وتعرض اللاعب لإصابة في الفترة الأخيرة أبعدته عن التدريبات والمباريات خاصة مباراتي المحلة ومن قبلها الأهلي، ومن المقرر أن تشهد تدريبات الفريق غدا، الأحد، تقييم حالة اللاعب وقدرته على المشاركة فى مواجهة الأهلي من عدمه.

واطمأن الجهاز الفنى لفريق أسوان بقيادة أيمن الرمادي على عودة وجاهزية المصابين، حيث تعافى كل من محمد حمدى زكى والمهاجم الجابونى ماليك إيفونا والمدافع محمد عطوة، وأصبحت قائمة المصابين لا تضم سوى صابر الشيمى وعبد العزيز موسى وديلسون كامونى.

وفاز فريق أسوان على غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين الاثنين باستاد المحلة ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وأحراز الأهداف محمد حمدى زكى "جدو" فى الدقيقة 25 وحسام عرفات في الدقيقة 69 لفريق أسوان بينما أحراز لفريق غزل المحلة النيجيري تشارلز في الدقيقة 74 .

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق أسوان للنقطة 25 محتلا بيها المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز بينما توقف رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 27 محتلا المركز السابع .