شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر ينتظر فرصة ذهبية للتأهل قبل مواجهة الجيش الملكى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعلت المنافسة على فرص التأهل فى المجموعة الثالثة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وذلك بعد نتائج الجولة الثالثة، والتي أسفرت عن هزيمة فيوتشر أمام الجيش الملكي المغربي بثنائية نظيفة فى المغرب، بينما حصد بيراميدز أول انتصاراته على حساب إسكو كارا التوجولى بهدف نظيف.

ويستعد فيوتشر لمواجهة الجيش الملكي المغربي الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ترتيب المجموعة الثالثة

يتصدر الجيش الملكي المغربي ترتيب المجموعة الثالثة بالكونفدرالية برصيد 7 نقاط حصدها من تعادل وانتصارين، دون أن يتلقى أى هزيمة، فيما يأتي بيراميدز فى المركز الثاني برصيد 5 نقاط بعد تعادلين وانتصار وحيد، ويحل فيوتشر في المرتبة الثالثة برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمة ، ويتذيل إسكو كارا التوجولي المجموعة برصيد نقطة واحدة من تعادل وهزيمتين.

ورغم الهزيمة أمام الجيش الملكي المغربي فى المباراة التي أقيمت بالمغرب، تبقى حظوظ فيوتشر قوية فى التأهل، خاصة أنه سيخوض المباريات الثلاث المتبقية فى البطولة داخل مصر، حيث يستضيف الجيش الملكي وإسكو كارا، ويلاعب بيراميدز بالقاهرة أيضا، وهو ما يمنح أبناء على ماهر أفضلية فى تحقيق نتائج إيجابية.

فرصة ذهبية لفيوتشر

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز أبناء علي ماهر 10 مباريات، وتعادل في 9 لقاءات، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.