شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر ينتظر فرصة ذهبية للتأهل قبل مواجهة الجيش الملكى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
ويستعد فيوتشر لمواجهة الجيش الملكي المغربي الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.
ترتيب المجموعة الثالثة
يتصدر الجيش الملكي المغربي ترتيب المجموعة الثالثة بالكونفدرالية برصيد 7 نقاط حصدها من تعادل وانتصارين، دون أن يتلقى أى هزيمة، فيما يأتي بيراميدز فى المركز الثاني برصيد 5 نقاط بعد تعادلين وانتصار وحيد، ويحل فيوتشر في المرتبة الثالثة برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمة ، ويتذيل إسكو كارا التوجولي المجموعة برصيد نقطة واحدة من تعادل وهزيمتين.
فرصة ذهبية لفيوتشر
ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز أبناء علي ماهر 10 مباريات، وتعادل في 9 لقاءات، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.