شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد جاهزية محمد شريف للمشاركة فى مباراة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، جاهزية محمد شريف للتواجد ‏مع الفريق فى مباراة المقاولون العرب التى تقام مساء الثلاثاء المقبل باستاد الأهلي ‏بالسلام والمؤجلة من الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وقال طبيب الأهلي، إن شريف تعرض لكدمة قوية فى الحوض خلال مشاركته فى مباراة ‏القطن الكاميروني مساء أمس، وتحسنت حالته بشكل كبير وسيكون جاهزا ‏للمشاركة في التدريبات غدا.

وكان شريف قد سجل هدف التقدم للفريق أمام القطن الكاميروني في المباراة التي أقمت مساء ‏أمس على استاد الأهلي بالسلام والمؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري ‏أبطال إفريقيا وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

‏ويختتم الأهلي استعداداته غدا لمباراة المقاولون العرب، ويؤدي الفريق مرانه فى الخامسة ‏مساءً، ويعقبه إعلان الجهاز الفني لقائمة الفريق ثم الدخول فى معسكر مغلق.‏