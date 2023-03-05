شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد جاهزية محمد شريف للمشاركة فى مباراة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، جاهزية محمد شريف للتواجد مع الفريق فى مباراة المقاولون العرب التى تقام مساء الثلاثاء المقبل باستاد الأهلي بالسلام والمؤجلة من الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.
وقال طبيب الأهلي، إن شريف تعرض لكدمة قوية فى الحوض خلال مشاركته فى مباراة القطن الكاميروني مساء أمس، وتحسنت حالته بشكل كبير وسيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات غدا.
وكان شريف قد سجل هدف التقدم للفريق أمام القطن الكاميروني في المباراة التي أقمت مساء أمس على استاد الأهلي بالسلام والمؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.
ويختتم الأهلي استعداداته غدا لمباراة المقاولون العرب، ويؤدي الفريق مرانه فى الخامسة مساءً، ويعقبه إعلان الجهاز الفني لقائمة الفريق ثم الدخول فى معسكر مغلق.