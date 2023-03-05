شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة الصالات يهزم موزمبيق 4-2 فى بطولة تايلاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة هشام صالح، الفوز على موزمبيق بنتيجة (4-2)في دورة تايلاند الودية الدولية. تم تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة إلى مجموعتين، وتضم كل مجموعة ثلاث فرق على النحو التالي: "المجموعة الأولى: تضم، تايلاند واليابان وموزمبيق، والمجموعة الثانية تضم، مصر والسعودية وإيران".

واختار الجهاز الفني بقيادة هشام صالح قائمة تضم 14 لاعبًا لخوض مباريات البطولة هم: محمود عبد الوهاب شوبير، جمال عبدالناصر، علاء عيسي دونجا، محمد سعيد لبيب، محمود فتحي تريكة، محمد طلعت فرج، محمد هاني مغربي بكار، إبراهيم السيد صلاح، محمد عبدالحميد، مصطفي عيد، أحمد عبدالقادر موزة، خالد عبدالله ماردونا، محمد جمال حداد وعبدالرحمن سيد بودي.

وأبدى هشام صالح، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات، رضاه عن المستوى الفني والبدنى الذى ظهر عليه اللاعبون خلال المعسكر المغلق الأخير في ديسمبر الماضي.

وأكد صالح أن المنتخب يضم العديد من العناصر الجديدة التس سيكون لها مستقبل كبير في كرة الصالات، خاصة بعد النزول بمعدل الأعمار السنية للمنتخب، والوصول إلى متوسط أعمار مناسب قادر على خدمة المنتخب لسنوات مقبلة.