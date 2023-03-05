أبرزها مواجهة ليفربول واليونايتد وبرشلونة أمام فالنسيا.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 5-3-2023، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة، على الصعيد المحلي والمنافسات العالمية.

ويستضيف ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، فريق مانشستر يونايتد، على ملعب أنفيلد، في قمة مباريات الأسبوع 26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الليجا الإسبانية، يلتقي برشلونة مع فالنسيا، على ملعب كامب نو، في إطار الجولة 24 من بطولة الدوري، كما يواجه ريال مدريد فريق ريال بيتيس.

وفي الدوري الإيطالي، يواجه يوفنتوس فريق روما، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الأسبوع 25.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا، 6:00 بتوقيت مصر، 7:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Ontime sports 1.

الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول ومانشستر يونايتد، 6:30 بتوقيت مصر، 7:30 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports premium hd 1.

إيفرتون ونوتينجهام، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports premium hd 1.

الدوري الإسباني

برشلونة وفالنسيا، 5:15 بتوقيت مصر، 6:15 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 1.

ريال مدريد وريال بيتيس، 10:00 بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 1.

إسبانيول وبلد الوليد، 3:00 بتوقيت مصر، 4:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 4.

رايو فاليكانو وأتليتك بلباو، 7:30 بتوقيت مصر، 8:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 4.

الدوري الإيطالي

يوفنتوس وروما، 9:45 بتوقيت مصر، 10:45 بتوقيت السعودية، وتذاع على AD sports premium 1.

إنتر ميلان وليتشي، 7:00 بتوقيت مصر، 8:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر AD sports premium 1.

سبيزيا وهيلاس فيرونا، 1:30 بتوقيت مصر، 2:30 بتوقيت السعودية، وتذاع على AD sports premium 1.

سامبدوريا وساليرنيتانا، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر AD sports premium 1.

الدوري الألماني

فولفسبورج وفرانكفورت، 6:30 بتوقيت مصر، 7:30 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 3.

بايرن ليفركوزن وهيرتا برلين، 4:30 بتوقيت مصر، 5:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 3.

الدوري الفرنسي

تروا وموناكو، 2:00 بتوقيت مصر، 3:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 2.

مونبيليه وأنجيه، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 6.

ستراسبورج وستاد بريست، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports premium hd 2.

ستاد ريمس وأجاكسيو، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports premium hd 3.

تولوز وكليرمون فوت، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 2.

ليوم ولوريان، 6:05 بتوقيت مصر، 7:05 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 2.

رين ومارسيليا، 9:45 بتوقيت مصر، 10:45 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 2.

كأس أمم آسيا تحت 20 عامًا

الأردن وكوريا الجنوبية، 12:00 صباحًا بتوقيت مصر، 1:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر ALrabiaa sports، Bein sports afc hd.

عمان وطاجيكستان، 2:00 بتوقيت مصر، 3:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على ALrabiaa sports، Bein sports afc hd.