لقطة أثارت الجدل.. مدرب الزمالك متهما بالكذب على الجماهير بسبب 3 ثوان

الشارقة - اميمة ياسر -

أصبح أحمد عبدالمقصود، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في موقف محرج، بعدما بات متهما بالكذب على جماهير الفارس الأبيض بسبب 3 ثوانٍ.

وكان الزمالك قد أهدر نقطتين ثمينتين بعد تعادله السلبي مع فريق بيراميدز، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الدفاع الجوي يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري المصري.

وفي الدقيقة 86 من زمن المباراة، التقطت عدسات الكاميرا أحمد عبدالمقصود، المدرب المساعد بالجهاز الفني للزمالك، وهو يضحك بشكل مبالغ فيه رفقة أسامة نبيه، المدرب العام، دون منح الفريق أي اهتمام أثناء مجريات اللعب.

وتسبب الأمر في تفجير موجة غضب جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً وأن الفريق حقق نتيجة سلبية.

وفي تصريحات صحفية نقلها موقع "العين" الإخباري، أكد عبدالمقصود أن اللقطة التي كان يضحك خلالها كانت في الدقائق الأولى قبل بداية المباراة.

وأشار المدرب المساعد بالزمالك إلى أنه قد تمت إذاعة تلك اللقطة في الدقيقة الـ86 لإثارة الجماهير ضد الجهاز الفني، مؤكداً أن الدليل على ذلك أن حسين ياسر المحمدي، المدرب المساعد في الجهاز الفني، كان يقوم بضبط ساعة اليد الخاصة به مع بداية اللقاء.

وفي السياق، أكد وليد فاروق، مخرج المباراة، أن اللقطة المنتشرة لمدرب الزمالك تمت إذاعتها كما هي بشكل مباشر، وليس في أول المباراة.

وقال فاروق، في مداخلة هاتفية ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت"، إن "اللقطة تم نقلها مباشرةً، والكاميرا التي نقلت تلك اللقطة مسجلة على جهاز إعادة وبه (تايم كود) يثبت ذلك بشكل قاطع، ولم تكن مسجلة وتمت إعادتها مثلما قيل".

وأضاف المخرج: "الكرة عندما خرجت إلى ركنية، من الطبيعي في هذا التوقيت التركيز على رد فعل فيريرا، وكانت هناك شاشة في ظهره تنقل المباراة وبها تأخير 3 ثوانٍ، وهذا أكبر شيء يثبت أن لقطات ردود الفعل التي تم نقلها كانت مباشرة، وليست مخزنة تمت إعادة بثها".