شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ الاستعداد لمباراة المقاولون.. وتأهيل حسين الشحات والسولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الأهلي تدريباته صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة المقاولون العرب التى تقام مساء الثلاثاء المقبل باستاد الأهلي بالسلام، والمؤجلة ‏من الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

‏وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا أمس فى مباراة القطن الكاميروني تدريبات استشفائية ‏للتخلص من الاجهاد العضلي، فيما أدى باقى اللاعبين المران كاملً،ا واشتمل على جانب بدنى ‏وتدريبات الكرة.‏

وواصل عمرو السولية وحسين الشحات برنامجهما التأهيلي بالجرى حول الملعب على ‏هامش المران، وتنفيذ بعض التدريبات التأهيلية، بعد شكوى الثنائي من إصابة فى عضلة ‏السمانة.

الأهلي حقق فوزا مهما على القطن الكاميروني بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى ‏أقيمت مساء أمس باستاد الأهلى والسلام المؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏

على صعيد متصل، أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي ، أن الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق له دور إيجابى على مرمى المنافس، وهو ما ظهر بوضوح فى الفترات التي شارك خلالها مع الأهلي وتحديداً فى مباراة القطن الكاميروني أمس.

وأشاد كولر بمستوى القندوسي وأكد أنه لاعب فعال ومؤثر على مرمى المنافس، وظهرت بشكل بصمته الإيجابية على الفريق هجومياً، وسجل هدفاً رائعاً فى مباراة القطن الكاميروني أمس بدوري الأبطال.

وأوضح المدرب السويسري أن القندوسي لاعب جرىء ويؤدي دوره الهجومي على أكمل وجه، بالإضافة للالتزام بدوره الدفاعي المطلوب منه.