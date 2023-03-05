شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن صلاح: سيتى كلوب كفر الشيخ يستضيف الأسبوع الدولى لسيدات اليد فى إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن صلاح، المشرف على المنتخبات الوطنية باتحاد كرة اليد، عن اختيار نادى سيتى كلوب كفر الشيخ لاستضافة الأسبوع الدولى لمنتخب السيدات والذى يشهد لقاءات ودية مع منتخبي الكونغو والكاميرون خلال شهر إبريل المقبل.

وقال صلاح إنه تم اختيار سيتى كلوب شبين الكوم لاستضافة وديات الناشئات مع أنجولا فى نفس الأسبوع الدولى.

وأشاد صلاح بشركة سيتى كلوب لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية لنجاحها في توفير كل التسهيلات فى معسكرات المنتخبات ، مشيرا إلى أن وجود فنادق سيتي كلوب داخل النادى يعمل على تسهيل حركة اللاعبين فى ظل أيضا توفير صالات الجيم .

وأضاف صلاح، أن بعثة أنجولا للسيدات التى لعبت مواجهات ودية مع سيدات الفراعنة أشادت بنادى سيتى كلوب شبين الكوم خلال المعسكر الذى أقيم على مدار الفترة الماضية ، مؤكدا على حرص السفير الأنجولي على توجيه إشادات قوية بالمعسكر من خلال حضوره للقاءات بالنادى .