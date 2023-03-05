شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم شوقى غريب مع المقاولون العرب قبل مواجهة الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، تحدياً قوياً عندما يقود فريقه في مواجهة النادي الأهلي، فى المباراة التى تجمع الفريقين الثلاثاء المقبل، من منافسات الجولة 17 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

وسبق لشوقي غريب قيادة المقاولون العرب أمام الأهلي في مباراة ربع نهائي كأس مصر نسخة العام الماضي، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن ترجح ركلات الجزاء كفة الأهلي.

وإجمالاً قاد شوقي غريب المقاولون العرب في 26 مباراة، فاز فى 12 مباراة وتعادل في 9 لقاءات وخسر 5 مواجهات أخرى.

وعاد فريق المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، إلى استئناف تدريباته، الجمعة الماضية، وذلك بعد انتهاء الراحة القصيرة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، عقب الهزيمة أمام فاركو بهدفين مقابل هدف في الجولة 20 من الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 19 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات وتعادلوا في مثلهم وخسروا 3 لقاءات فقط، وسجل لاعبو المقاولون 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.

وتعتبر هزيمة المقاولون العرب أمام فاركو، هي الهزيمة الأولى لذئاب الجبل في عام 2023، حيث لم يتعرض المقاولون للخسارة منذ بداية العام الجاري، بينما كان فريق المقاولون قد خسر أمام بيراميدز بهدفين نظيفين في 7 ديسمبر الماضي، ثم أمام البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في 30 ديسمبر الماضي أيضاً.

ويستهدف فريق المقاولون العرب التواجد في المربع الذهبي بالدوري خلال الموسم الجاري للعودة إلى المشاركة في البطولات القارية والعربية.