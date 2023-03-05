شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُشيد بإيجابية القندوسى على مرمى المنافس بعد ثلاثية القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي ، أن الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق له دور إيجابى على مرمى المنافس، وهو ما ظهر بوضوح فى الفترات التي شارك خلالها مع الأهلي وتحديداً فى مباراة القطن الكاميروني أمس.

وأشاد كولر بمستوى القندوسي وأكد أنه لاعب فعال ومؤثر على مرمى المنافس، وظهرت بشكل بصمته الإيجابية على الفريق هجومياً، وسجل هدفاً رائعاً فى مباراة القطن الكاميروني أمس بدوري الأبطال.

وأوضح المدرب السويسري أن القندوسي لاعب جرىء ويؤدي دوره الهجومي على أكمل وجه، بالإضافة للالتزام بدوره الدفاعي المطلوب منه.

على صعيد متصل، تأكد غياب ثنائي الأهلي حسين الشحات ومحمود متولي عن الفريق فى الثلاث مباريات المقبلة للمارد الأحمر محلياً وأفريقياً للإصابة.

وغاب الشحات ومتولي عن مباراة القطن الكاميروني التى أقيمت أمس، السبت، باستاد السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدوري أبطال أفريقيا، والتى فاز فيها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

وأعلن أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، غياب حسين الشحات ومحمود متولي عن مواجهتي صن داونز الجنوب أفريقى والقطن الكاميروني فى دوري أبطال أفريقيا وكذلك عن مباراة المقاولون بالدورى.

وقال أبو عبلة فى تصريحات تليفزيونية، "الشحات يعاني من إصابة فى عضلة السمانة، وهناك محاولات طبية لتجهيزه للارتباطات المقبلة، لكن الفرص صعبة فى اللحاق بمباريات الفريق الثلاثة المقبلة وتحديداً أمام المقاولون بالدورى ثم صن داونز والقطن بدوري الأبطال".

وعن موقف محمود متولي قال طبيب الأهلي، "إن إصابته عبارة عن شد قوى فى السمّانة وسيكون خارج حسابات الأهلي في المباريات الثلاثة المقبلة، ويخضع لبرنامج تأهيلي الفترة الحالية".

ويلعب الأهلي مع المقاولون العرب في الخامسة مساء بعد غد، الثلاثاء، في الدوري ثم يلعب مع صن داونز الجنوب أفريقي والقطن الكاميروني يومي 11 و17 مارس الجاري خارج الديار على التوالي.