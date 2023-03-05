شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. حمدى الصافى "معلم" أجيال فتيات الذهب فى الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح حمدي الصافي مدرب فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى أن يكون من أبرز نجوم التدريب في عالم الكرة الطائرة للسيدات، فى ظل مواصلة السيطرة على البطولات، وسط تحدى عدم خسارة أى ألقاب.

ويمتلك الصافى عوامل النجاح منذ أن كان لاعباً فى صفوف الفريق الأحمر، محققاً العديد من البطولات، لا سيما أنه متزوج من رحاب الغنام نجمة السلة السابقة فى الأهلى، ولديه أولاد يمارسون اللعبة وأبرزهم يوسف حمدى لاعب الأهلى المعار إلى أحد أندية أوروبا.

حمدى الصافى يبلغ من العمر 50 عاما، حيث أنه من مواليد 10 إبريل عام 1972.

نجح حمدي الصافي فى استغلال ثقة إدارة مجلس الأهلى على مدار سنوات عديدة فى التربع على عرش الكرة الطائرة المصرية على صعيد السيدات بدون منازع.

كما أن الصافى مدرب سيدات طائرة الأهلى يرتبط بكيمياء قوية مع نجمات الفريق الأول مكّنته من السيطرة على البطولات بشخصية القيادة الحكيمة فى الملعب.