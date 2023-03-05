شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى لـ محمد شريف فى مران الأهلى بسبب كدمة الضلوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد شريف، مهاجم النادى الأهلى، لفحص طبى قبل بداية المران اليوم لتحديد موقفه بعد تعرضه للإصابة بكدمة فى الحوض والضلوع خلال مباراة الهلال السودانى أمس، السبت، والتي فاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا، بشكل مؤقت، بعد نهاية مباراته مع القطن الكاميرونى مساء السبت باستاد الأهلى والسلام بفوزه بثلاثية دون رد، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الأهلى والسلام والمؤجلة من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويبدأ المارد الأحمر اليوم الأحد الاستعداد لمواجهة ذئاب الجبل، وتخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مباراة القطن تدريبات استشفائية منعاً للإجهاد، فيما يخوض البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً.

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه ستة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى.

كان الأهلي متصدر جدول ترتيب الدوري المصري قد تعادل أمام الداخلية بهدف لمثله في مباراة بدأ فيها الأهلي بالتسجيل عن طريق محمود عبدالمنعم كهربا، فيما أدرك أحمد رشيد هدف التعادل للداخلية قبل 3 دقائق من النهاية.

فيما رفض الزمالك وبيراميدز تضييق الفارق مع الاهلى وتأخرا خطوة جديدة بعدما انتهت مباراتهم معاً بالتعادل السلبى فى الجولة الاخيرة لمسابقة الدوري المصري.