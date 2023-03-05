شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب الطاولة فى بطولة سماش الدولية بسنغافورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات فى منافسات بطولة سماش الدولية، التي تقام في الفترة من 7 إلى 19 مارس الجارى فى سنغافورة.

وتضم قائمة المنتخب كلا من: عمر عصر، دينا مشرف، هنا جودة، مريم الهضيبي، بالإضافة إلى يسرا حلمي، على أن يشارك فى منافسات الزوجي المختلط كل من عمر عصر مع دينا مشرف، وهنا جودة مع بطل هونج هو كوان كيت.

واستضافت مصر منافسات بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبية ، والتى أقيمت على صالة حسن مصطفى بأكتوبر، و نالت إشادات دولية واسعة من الدول المشاركة .

وحقق لاعبو المنتخب نتائج ايجابية ، و الكثير من الميداليات المتنوعة منها الذهب والفضة و البرونز حيث تمكن الفراعنة من حصد 45 ميدالية على مدار ثلاث أيام.