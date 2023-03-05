شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يستعيد خدمات مروان محسن قبل مواجهة الجيش الملكى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق فيوتشر خدمات مهاجمه مروان محسن، بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته فى التدريبات الجماعية للفريق استعداداً لمباراة الجيش الملكي المرتقبة.

ويواصل فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر استعداداته اليوم، الأحد، لمواجهة الجيش الملكي المغربي، فى مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأغلق الجهاز الفني لنادي فيوتشر، بقيادة علي ماهر، صفحة الدوري مؤقتاً بعد التعادل مع الإسماعيلي سلبياً في الجولة 20 من عمر المسابقة المحلية، وذلك لبدء الاستعداد لمواجهة.

ومن المقرر أن يلتقي فيوتشر بالجيش الملكي الأربعاء المقبل فى المباراة التى تجمع الفريقين بالقاهرة، ويتصدر الجيش الملكي المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم فيوتشر فى المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيراً إسكو كارا التوجولي فى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

واستهل فيوتشر مشواره في دور المجموعات بالتعادل خارج الديار مع إسكو كارا بهدف لمثله، ثم تعادل مع بيراميدز بنفس النتيجة في الجولة الثانية، قبل أن يخسر من الجيش الملكي بالمغرب بنتيجة 2/0.