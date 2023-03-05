شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة نارية من مولر ل كيليان مبابي قبل موقعة الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم الألماني توماس مولر، لاعب نادي بايرن ميونخ، على توجيه رسالة خاصة للنجم الفرنسي كيليان مبابي، قبل مواجهة الفريقين المرتقبة، ضمن إياب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها يوم الأربعاء القادم.

وأضاف مولر أن تصريحات مبابي تدل على حماسته الكبيرة فى هذا الشأن فقط، مشيرا إلى أنه من حقه أن بحلم فى العودة أمام البايرن داخل الأليانز أرينا، ولكن يبقي تحقيق هذه الأحلام ليس سهلا كما يظن.

وأشار أنه ينتظر مواجهة باريس بفارغ الصبر، وليس فقط هو من ينتظر تلك المواجهة، بل ان جميع لاعبي البايرن متحمسين للظهور بشكل مميز أمام الفريق الباريسي وبلوغ الدور ربع النهائي من منافسات البطولة.



مبابي: باريس استعاد الثقة مرة أخري

ويري مبابي أن الفريق الباريسي قد استعاد الثقة بفوزه المثير أمام نانت أمس، والإنفراد بصدارة الدوري الفرنسي، مشيرا إلى أن الفريق الفرنسي متحمسا للغاية لتجاوز عقبة الفريق البافاري، وإسقاطه فى عقر داره.



موعد مباراة الإياب بين البايرن وباريس

ومن المقرر أن يستضيف بايرن ميونخ نظيره باريس سان جيرمان يوم الأربعاء القادم، ضمن منافسات إياب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها أن تقام فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن البايرن قد تمكن بالتفوق على الفريق الباريسي بهدف نظيف، فى عقر دار الفريق الفرنسي بمواجهة الذهاب.