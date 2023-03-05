شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح ناري من مبابي يثير الجدل قبل موقعة البايرن فى أليانز أرينا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، على التعليق عن مواجهة بايرن ميونخ القادم، ضمن منافسات إياب دور ال16 من دوري أبكال أوروبا، والمقرر لها يوم الأربعاء القادم.

ويري مبابي أن الفريق الباريسي قد استعاد الثقة بفوزه المثير أمام نانت أمس، والإنفراد بصدارة الدوري الفرنسي، مشيرا إلى أن الفريق الفرنسي متحمسا للغاية لتجاوز عقبة الفريق البافاري، وإسقاطه فى عقر داره.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد أنتهت بنفزق بايرن ميونخ بهدف نظيف، على الجانب الباريسي فى المباراة التى أقيمت على الأراضي الفرنسية، بأحدي المفاجئات الكبيرة فى دور ال16 للنسخة الحالية بدوري الأبطال.

ولكن تبدو الأمور فى جميع الأحوال صعبة على باريس، رغم تصريحات مبابي المثيرة فى هذا الشأن، خاصة أن الفريق البافاري لم يتعرض للسقوط فى أليانز أرينا منذ أكثر من موسمين فى دوري الأبطال.



موعد مباراة الإياب بين البايرن وباريس

ومن المقرر أن يستضيف بايرن ميونخ نظيره باريس سان جيرمان يوم الأربعاء القادم، ضمن منافسات إياب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها أن تقام فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.