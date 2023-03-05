شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات السلة فى المركز الأول عربيا والرابع أفريقيا بتصنيف الاتحاد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل منتخب كرة السلة "سيدات" المركز الأول عربياً، والرابع أفريقياً، فى التصنيف الدولى للعبة، خلال شهر فبراير الماضى.

وتقدم المنتخب 3 مراكز فى التصنيف العالمى، حيث احتل سيدات السلة المركز الـ 39 عالميا، بعدما كان بالمركز الـ42.

وتأهل منتخب السلة سيدات إلى البطولة الأفريقية بعد التتويج ببطولة المنطقة الخامسة الأفريقية، التي أقيمت في أوغندا الشهر الماضى.

وسيطرت لاعبات منتخب كرة السلة سيدات على الجوائز الفردية فى بطولة المنطقة الخامسة الافريقية، حيث حصلت رنيم الجداوى على عدة جوائز، وتم اختيارها فى التشكيل المثالى وهدافة البطولة برصيد 98 هدفا، وأفضل لاعبة أيضا.

كما تم اختيار ريم موسى فى التشكيل المثالى، والأكثر صناعة للأهداف، حيث صنعت 34 هدفا، بالإضافة إلى نادين السلعاوى التى حصلت على لقب هدافة الرميات الثلاثية، حيث سجلت 13 ثلاثية فى البطولة.

ونجح منتخب مصر الأول للسيدات فى التأهل لبطولة أفريقيا لكرة السلة 2023 التي تقام فى رواندا، بعد الفوز على أوغندا بنتيجة 74-65، وبهذه النتيجة، ضمن المنتخب الوطني تواجده في بطولة إفريقيا 2023 والتي تستضيفها رواندا.