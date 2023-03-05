شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب الشحات ومتولى عن مباريات الأهلى الثلاثة المقبلة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب ثنائي الأهلي حسين الشحات ومحمود متولي عن الفريق فى الثلاث مباريات المقبلة للمارد الأحمر محلياً وأفريقياً للإصابة.

وغاب الشحات ومتولي عن مباراة القطن الكاميروني التى أقيمت أمس، السبت، باستاد السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدوري أبطال أفريقيا، والتى فاز فيها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

وأعلن أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، غياب حسين الشحات ومحمود متولي عن مواجهتي صن داونز الجنوب أفريقى والقطن الكاميروني فى دوري أبطال أفريقيا وكذلك عن مباراة المقاولون بالدورى.

وقال أبو عبلة فى تصريحات تليفزيونية، "الشحات يعاني من إصابة فى عضلة السمانة، وهناك محاولات طبية لتجهيزه للارتباطات المقبلة، لكن الفرص صعبة فى اللحاق بمباريات الفريق الثلاثة المقبلة وتحديداً أمام المقاولون بالدورى ثم صن داونز والقطن بدوري الأبطال".

وعن موقف محمود متولي قال طبيب الأهلي، "إن إصابته عبارة عن شد قوى فى السمّانة وسيكون خارج حسابات الأهلي في المباريات الثلاثة المقبلة، ويخضع لبرنامج تأهيلي الفترة الحالية".

ويلعب الأهلي مع المقاولون العرب في الخامسة مساء بعد غد، الثلاثاء، في الدوري ثم يلعب مع صن داونز الجنوب أفريقي والقطن الكاميروني يومي 11 و17 مارس الجاري خارج الديار على التوالي.