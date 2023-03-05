شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى لـ عمر كمال عبد الواحد فى فيوتشر لتحديد حجم إصابته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخضع عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق فيوتشر، لفحوصات طبية لتحديد حجم إصابته خلال الساعات المقبلة، وبات اللاعب قريباً من الغياب عن مباراة فريقه المقبلة أمام الجيش الملكي فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
واستهل فيوتشر مشواره فى دور المجموعات بالتعادل خارج الديار مع إسكو كارا بهدف لمثله، ثم تعادل مع بيراميدز بنفس النتيجة في الجولة الثانية، قبل أن يخسر من الجيش الملكي بالمغرب بنتيجة 2/0.
من جهته طالب علي ماهر الجهاز الطبي لفيوتشر بسرعة تجهيز المصابين واستعادتهم فى أقرب فرصة، خاصة الثنائي مروان محسن وحاجي باري مهاجمى الفريق، حيث لا يتواجد لدى الفريق مهاجم بديل لأحمد عاطف في الفترة الأخيرة بسبب الاصابات التي عصفت بلاعبي الفريق نتيجة ضغط المباريات.