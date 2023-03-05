شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة أفريقيا للدراجات باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بعد ظهر اليوم، الأحد، منافسات بطولة إفريقيا لدراجات المضمار والتى تقام على مضمار الدراجات الدولى باستاد القاهرة خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس الجاري.

ويشارك فى البطولة 8 دول هى مصر وبوروندي وكوت ديفوار ونيجيريا والجزائر وبنين وجنوب إفريقيا والسودان.

وعقدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي أمس الاجتماع الفني للبطولة والذي شهد حضور الأجهزة الفنية ومسئولي المنتخبات والحكام المشاركين في البطولة ، وتم خلال الاجتماع تسجيل اللاعبين وإبلاغ بعثات المنتخبات المشاركة بالتعليمات الفنية الخاصة بالبطولة.

وتشهد منافسات اليوم الأول من البطولة إقامة 10 سباقات متنوعة في فئتي الناشئين والكبار للرجال والسيدات.

وأكد الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي أن بطولة إفريقيا لدراجات المضمار تشهد مشاركة مجموعة من أفضل منتخبات القارة السمراء، متوقعا أن تشهد البطولة منافسات قوية بين جميع المنتخبات المشاركة لتحقيق نتائج جيدة وحصد أكبر عدد من الميداليات.

وأضاف عزام أن جميع الترتيبات الخاصة باستضافة البطولة والمنتخبات المشاركة تمت على أكمل وجه، مشيدا بالدعم الكبير الذي تقدمه مؤسسات الدولة المصرية لتوفير مقومات نجاح البطولة وخروجها بالشكل الذي يليق بالرياضة المصرية على غرار البطولات التي استضافتها مصر خلال الفترة الأخيرة.