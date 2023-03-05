شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يتصدر ترتيب دورى مرتبط كرة اليد.. والأهلى ثانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد تصدر فريق سبورتنج ترتيب دورى المرتبط للمحترفين "2002" للموسم المحلى 2022/2023 برصيد 9 نقاط.

بينما يحل الأهلى فى المرتبة الثانية بنفس الرصيد بفارق الأهداف، ويليه الزمالك ثالثا برصيد 7 نقاط، ومن بعده طلائع الجيش رابعا برصيد 4 نقاط، ثم البنك الأهلى خامسا بنفس الرصيد، وأخيرا الشمس سادسا برصيد 3 نقاط.



ترتيب دورى مرتبط كرة اليد

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير الجارى.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية،