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سبورتنج يتصدر ترتيب دورى مرتبط كرة اليد.. والأهلى ثانيا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد تصدر فريق سبورتنج ترتيب دورى المرتبط للمحترفين "2002" للموسم المحلى 2022/2023 برصيد 9 نقاط.

 

بينما يحل الأهلى فى المرتبة الثانية بنفس الرصيد بفارق الأهداف، ويليه الزمالك ثالثا برصيد 7 نقاط، ومن بعده طلائع الجيش رابعا برصيد 4 نقاط، ثم البنك الأهلى خامسا بنفس الرصيد، وأخيرا الشمس سادسا برصيد 3 نقاط. 

 


ترتيب دورى مرتبط كرة اليد

 

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى  موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير الجارى. 

 

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية،

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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