شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستعد للمقاولون لضمان البقاء فى المربع الذهبى للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى تحت قيادة مديره الفنى الصربى زوران إلى التدريبات الجماعية فى الرابعة عصر اليوم، عقب الراحة السلبية التى منحها للاعبين لمدة 5 أيام.

ويسعى زوران لمواصلة الانتصارات التى يعيشها الفريق مؤخرا لضمان الزحف نحو المربع الذهبى واستغلال تعثر المنافسين على نفس المركز.

ويعود الاتحاد السكندرى إلى تدريباته الجماعية اليوم الأحد استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقرر لها 16 مارس الجارى ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويبدأ فريق سيد البلد استعداده للمحلة اليوم بعد الراحة السلبية التي منحها الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق للاعبين عقب الفوز على طلائع الجيش في المباراة الماضية.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى المصري الممتاز برصيد 36 نقطة جمعها من 20 مباراة، حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في ثلاثاة مواجهة، بينما خسر 6 مباريات.

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزا كبيرا ومهما على فريق طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري.

وينتظم جميع اللاعبين فى التدريبات الجماعية باستثناء الثنائى هداف الفريق موبولولو و مورو ساليفو لقضائهم الاجازه خارج مصر بعد حصولهم على اذن من رئيس النادى محمد مصيلحى الذى وافق عقب موافقة الجهاز الفنى