شيكابالا "ساحر الزمالك" يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"37"

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القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادى الزمالك اليوم، الأحد، بعيد ميلاده الـ"37"، ويملك الفهد الأسمر تاريخا طويلا من التألق بالقميص الأبيض ليصبح أيقونة لدى عشاق الزمالك وأسطورة غير قابلة للمساس.

محمود عبد الرازق "شيكابالا" ولد فى 5 مارس لعام 1986 بقرية "الحصايا" بمحافظة أسوان، وتدرّج فى فرق الناشئين بالزمالك وانضم للفريق الأول وكان عمره 15 عامًا و8 أشهر فقط، شيكابالا فاز مع الزمالك بأربعة بطولات للدوري 2003 و 2004 و2021 و2022 و6 بطولات كأس مصر 2008 و2013 و2016 و2019 و 2021، وكأس السوبر الأفريقى 2003 و2020، وفاز بكأس السوبر المحلى 2020 ومع منتخب مصر فاز ببطولة كأس العالم العسكرية 2007، وكأس الأمم الأفريقية 2010، ودورة حوض وادى النيل 2011.

فى 26 ديسمبر 2019 رزق شيكابالا بمولوده الأول "أدم"، من زوجته "سارة" الفتاة المصرية الكندية ، عقب إعلان خطوبته عليها فى إحدى الفنادق المطلة على نيل أسوان، فى ديسمبر من عام 2017، ومن ثم أعلنا زواجهما فى 19 أغسطس 2018، فى أحد مساجد التجمع الخامس بحضور الأهل والأصدقاء، ونجوم نادى الزمالك.

وروى شيكابالا عن زوجته فى برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، كيف التقى بها صدفة أثناء زيارتها لمصر، حيث كانت تأتى لمصر مرة كل 3 أو 4 سنوات، قائلا: «هى صاحبة خطيبة صاحبى وشفتها صدفة وتابع:"أول مرة كنت أشوفها وأنا فى الحاجات دى مبهزرش، حدث الحب من توصيلة». وبعد هذا اللقاء بعدة أشهر، تزوجها شيكابالا بالفعل.

وإجمالا شارك شيكابالا مع الزمالك فى 339 مباراة بإجمالى 21329 دقيقة لعب سجل خلالها 62 هدف وصنع 80 هدف أخر وتلقى 24 كارت أصفر و 2 كارت أحمر، وواجهت شيكابالا أزمات خرج على إثرها من الزمالك إلى الوصل الإماراتي معارا ثم تم بيعه لسبورتينج لشبونة البرتغالي وأعير للإسماعيلي والرائد السعودي وأبولون اليوناني، واستقر به الحال منذ 2020 في الزمالك.