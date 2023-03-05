شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث مصير سداسى الأهلي من رحلة جنوب أفريقيا والكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، بالتنسيق مع أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق، موقف السداسى محمود عبد المنعم "كهربا" - محمود متولي - حسين الشحات - خالد عبد الفتاح - عمرو السولية - أحمد عبد القادر، من السفر مع المارد الأحمر لرحلة جنوب أفريقيا والكاميرون بسبب غيابهم عن المباريات الأخيرة للفريق بسبب الإصابة.

وينوى الأهلي السفر إلى جنوب أفريقيا عقب مباراة المقاولون العرب بالدوري المصري المقرر لها الثلاثاء المقبل والبقاء فيها عدة أيام بعد خوض مباراة صن داونز المقرر لها 11 مارس الجاري في دور المجموعات، ثم التوجه منها إلى الكاميرون لخوض مباراة القطن 17 مارس الجاري فى الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات الذي يختتمه الأهلي بمواجهة الهلال السوداني بالقاهرة.

ويستعد الاهلى لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الاهلى والسلام والمؤجلة من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه ستة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى.