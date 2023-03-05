شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامى يحقق المركز الرابع ببطولة أرنولد كلاسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق ممدوح السبيعى الشهير بيج رامى، لاعب كمال الأجسام، ومتسر أولمبيا، المركز الرابع في منافسات بطولة أرنولد كلاسيك، والتي أقيمت للاعبين المحترفين في الوزن المفتوح بمشاركة نخبة من أبطال العالم، بولاية اوهاسو الأمريكية.

وحقق المركز الأول في البطولة سامسون داوودا، والمركز الثاني نيك والكر، بينما جاء في المركز الثالث أندرو جاك، وتحمل البطولة اسم البطل الأسطوري والممثل الشهير أرنولد شوارزينجر، بولاية اوهاسو الأمريكية.

وبعد التحكيم السرى الذى أقيم خلال الساعات الماضية تأهل بيج رامى إلى الـ top 5 ، حتى لعب فحر اليوم وحقق المركز الرابع .

يذكر أن بيج رامى توج بمستر أولمبيا عامان على التوالي ، كأول مصري وعربى يتوج بها مرتان متتاليتان .