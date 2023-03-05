شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعالج أزمة فقدان "الثقة" فى الزمالك قبل مواجهة الترجي التونسي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على معالجة أزمة فقدان الثقة لدى لاعبى فريقه قبل مواجهة الترجى التونسى فى المباراة المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.
ويعقد فيريرا جلسات متتالية مع لاعبى الزمالك من أجل معالجة أزمة فقدان الثقة، والتى تحدث عنها المدير الفني عقب التعادل السلبى مع بيراميدز فى المباراة التي جمعتهما مساء، الجمعة، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 39، محتلاً المركز الثانى، بعدما خاض 20 مباراة، حقق الفوز فى 11، وتعادل فى 6، وخسر 3، فيما سجل لاعبوه 29 هدفا، وسكنت شباكه 14 هدفا.
وارتفع رصيد الزمالك للنقطة 33، فى المركز الخامس، بعدما خاض 19 مباراة، فاز الزمالك في 9 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.