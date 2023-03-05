شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعالج أزمة فقدان "الثقة" فى الزمالك قبل مواجهة الترجي التونسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على معالجة أزمة فقدان الثقة لدى لاعبى فريقه قبل مواجهة الترجى التونسى فى المباراة المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

ويعقد فيريرا جلسات متتالية مع لاعبى الزمالك من أجل معالجة أزمة فقدان الثقة، والتى تحدث عنها المدير الفني عقب التعادل السلبى مع بيراميدز فى المباراة التي جمعتهما مساء، الجمعة، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 39، محتلاً المركز الثانى، بعدما خاض 20 مباراة، حقق الفوز فى 11، وتعادل فى 6، وخسر 3، فيما سجل لاعبوه 29 هدفا، وسكنت شباكه 14 هدفا.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة 33، فى المركز الخامس، بعدما خاض 19 مباراة، فاز الزمالك في 9 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.

كما يحرص فيريرا على معالجة بعض الأخطاء الفنية التي يقع فيها لاعبى فريقه، وخاصة ضعف المستوى الهجومى، حيث قال فيريرا أن مهمته في الوقت الحالي، تتمثل في العودة باللاعبين إلى ما كان يفعلوه بالماضى، وعودة الثقة إليهم حتى في حالة عدم الفوز، وأوضح البروفيسور أنه من الصعب وضع الصفقات الجديدة بشكل سريع في التشكيل الأساسي، ومؤكداً أنهم لابد من حصولهم على وقت من أجل الدخول بشكل تدريجي مع الفريق، حتى يكتسبوا مزيد من الانسجام والتأقلم.