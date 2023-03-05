شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب باريس سان جيرمان يوجه رسالة نارية لـ مبابي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام كريستوف جالتييه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، بتوجيه رسالة للاعب الفريق كيليان مبابي عقب تألقه.

ونجح كيليان مبابي من الوصول لهدفه 201 مع باريس سان جيرمان، ليتخطى رقم كافاني ويكون الهداف التاريخي للفريق الفرنسي.

وقال جالتييه تصريحات لشبكة "كانال+" الفرنسية: مبابي أفضل مهاجم في العالم، كان يبحث عن تسجيل هذا الهدف ومهووسًا به.

وتابع: لقد كتب التاريخ مع باريس سان جيرمان، وحقق الكثير لكرة القدم الفرنسية والدولية، في نظري فهو أفضل مهاجم في العالم.

واختتم: يسعدنا دائمًا وجوده معنا في باريس سان جيرمان وفي بطولة الدوري الفرنسي.

ونجح باريس سان جيرمان من الفرق أمام نظيره نانت، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في بطولة الدوري الفرنسي.