الامارات | كريستيانو رونالدو يرد على استفزاز طفل في مباراة النصر السعودي (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، أثناء خروجه من مباراة فريقه في الدوري السعودي أمام الباطن، حيث قام طفل متواجد في الممر المؤدي لغرفة تبديل الملابس بتوجيه كلمات مستفزة للنجم البرتغالي، ولكن خبرة كريستيانو رونالدو كانت حاضرة حيث تعامل مع الطفل بعقلانية ورد عليه رد صادم.

وتفصيلا تعود الواقعة في مباراة النصر والباطن بين شوطي المباراة بالدوري السعودي حيث قام طفل بتوجيه كلمات إلى كريستيانو رونالدو وهو يتجه إلى غرفة تبديل الملابس وهو ما قابله اللاعب بطريقة مختلفة.

وقال الطفل في حديثه لرنالدو، أن ميسي أفضل منك، ورد اللاعب بكلمات باللغة مباشرة حيث قال للطفل: "إذا أذهب وشاهده... لماذا أنت هنا".

وتداولت العديد من المواقع السعودية تعليق رونالدو، وأشادت بردة فعله تجاه الطفل الذي أراد أن يستفذه بكلمات غير مقبولة، وتعرض النجم البرتغالي للعديد من المواقف الصعبة خلال السنوات الأخيرة بعد عدداً من المباريات حيث كان له عددا من المواقف المحرجة نتيجة تعصبه في بعض الأوقات خاصة خلال تواجد مع مانشستر يونايتد، إلا أن هذه المرة تحكم رونالدو في ردة فعله تجاه الطفل السعودي