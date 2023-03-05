قمة نارية بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

يلتقي ليفربول، مساء اليوم الأحد، مع فريق مانشستر يونايتد في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب "الأنفيلد" مباراة الفريقين في قمة منافسات الجولة السادسة والعشرين من "البريميرليج"، موسم 2022/23.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين، والتي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد"، قد انتهت بفوز الشياطين الحمر بنتيجة 2-1.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز السادس برصيد 39 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 49 ولديه مباراة مؤجلة ايضا.

موعد المباراة

من المقرر أن تنطلق المواجهة بين ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، ويعلق عليها خليل البلوشي.

تشكيل ليفربول المتوقع

من المتوقع أن يبدأ ليفربول مواجهة مانشستر يونايتد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، بايتيتش.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، داروين نونيز.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع

من المتوقع أن يخوض اليونايتد مواجهة "الريدز" بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: وان بيساكا، ماجواير، ليساندرو مارتينيز، لوك شاو.

خط الوسط: كاسيميرو، فريد، أنتوني، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، فوتر فيجورست.

بيان مشترك

وفي وقت سابق، أصدر يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، ونظيره في مانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاج، بيانًا مشتركًا قبل مباراة الفريقين اليوم.

ودعا كلوب وتين هاج، جماهير الفريقين لتهدئة الأجواء، وتقديم مستوى تشجيعي راق في المدرجات دون اللجوء إلى الهتافات السيئة.

وقال كلوب: "أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل التنافس بين ليفربول ومانشستر يونايتد مميزًا هو أن الفريقين لديهما قاعدة جماهيرية كبيرة، لكن في الوقت نفسه، يمكن أن تذهب الجماهير إلى أماكن ليست جيدة، ولا نحتاج إلى ذلك".

وأضاف المدرب الألماني: "نريد الضوضاء وأن تكون الأجواء مثيرة وكهربائية، لكن ما لا نريده هو أي شيء يتجاوز ذلك، وهذا ينطبق على نوع الهتافات التي لا مكان لها في كرة القدم، لأنه يمكننا أن نحتفظ بالشغف والحماس، دون أن نضع تلك الهتافات السامة بين ذلك".

وفي السياق، قال تين هاج: "التنافس بين الفريقين، هو من أعظم التنافسات في كرة القدم العالمية، نحب شغف جماهير الفريقين عندما تجمع بينهما هذه المباراة، ولكن هناك خطوطًا لا يجب تجاوزها".

وأضاف: "من غير المقبول استخدام الحوادث التي فقدنا فيها أرواحًا ومأساة حقيقية، في تشجيعك لفريقك، يجب أن نتوقف عن ذلك، لأن من يقوم بذلك يشوه سمعة ناديه، بل وسمعة نفسه".

واختتم المدرب الهولندي: "بالنيابة عني وعن لاعبينا وموظفينا، نطلب من جماهيرنا دعم الفريق يوم الأحد فقط، وتمثيل نادينا بالطريقة التي اعتدنا عليها، بالشغف والحماس منقطع النظير، دون تجاوزات".