شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الطلائع يتوجهان إلى السعودية اليوم لحضور قرعة البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه اللواء أيمن المصرى مدير الكرة بنادى طلائع الجيش ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين، إلى السعودية اليوم لحضور مراسم قرعة البطولة العربية.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم أعلن مؤخرا عودة البطولة العربية مرة أخرى خلال عام 2023 بمشاركة 37 فريقا، وتبدأ بالتصفيات بداية شهر مارس الجارى وصولا إلى المرحلة النهائية فى السعودية خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين.

وجاءت مشاركة طلائع الجيش في البطولة العربية بعدما حجز مقعدا في المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري المصري الموسم الماضي (2021-2022) بحصوله على المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وتفوق الطلائع بالمواجهات المباشرة على فيوتشر الذي امتلك نفس رصيد النقاط، وسيشارك طلائع الجيش للمرة الثالثة في البطولة العربية، بعدما شارك مرتين من قبل عندما احتل المركز الرابع في الدوري في موسمي 2006/2007 و2007/2008.

وهي المرة الثالثة التي يحصل فيها طلائع الجيش على المركز الرابع، منذ صعوده لدوري الأضواء.

يذكر أن الفريق الفائز بلقب البطولة العربية سيحصل على جائزة مالية 6 ملايين دولار، بينما سيحصل الوصيف على مبلغ 2.5 مليون دولار.