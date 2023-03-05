شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلي يهنئ كريستو بالتأهل لكأس العالم للشباب مع نسور قرطاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على تهنئة التونسى محمد الضاوى كريستو لاعب الفريق بتأهل منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم للشباب، وذلك بعد الفوز على جمهورية الكونغو بركلات الترجيح، فى المباراة التى أُقيمت فى الدور ربع النهائي من بطولة أفريقيا تحت 20 عامًا.

وطالب كولر لاعبه المتميز بمواصلة التألق ليستطيع حجز مكان أساسى فى تشكيل الأهلى بعد نهاية مهمته مع منتخب بلاده.

وتأهل المنتخب التونسي إلى نهائيات كأس العالم للشباب التي تُقام فى إندونيسيا، حيث يتأهل أول 4 منتخبات في بطولة أفريقيا تحت 20 عامًا المقامة فى مصر إلى المونديال، وهو ما نجح فيه رفاق الضاوي، بعد التأهل للدور نصف النهائي.

وتأكد غياب الضاوى عن الاهلى أمام المقاولون العرب بالدوري ثم ماميلودي صن داونز في جنوب إفريقيا والقطن في الكاميرون بدوري الابطال حيث ستكون مباراة المنتخب التونسي المقبلة أمام السنغال، في الرابعة عصر غداً الاثنين وفي حال هزيمة نسور قرطاج يخوض مباراة الثالث والرابع يوم الجمعة 10 مارس، أما في حال الفوز فسيخوض المباراة النهائية في اليوم التالي 11 مارس.

الضاوي كريستو البالغ من العمر 18 عامًا كان قد انضم لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من النجم الساحلي التونسي، وشارك في مباراة وحيدة مع المارد الأحمر كانت أمام سموحة في نصف نهائي بطولة كأس مصر.