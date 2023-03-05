شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يستدرج سيراميكا فى مباراة مثيرة بانطلاقة الجولة 21 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق حرس الحدود، فى السادسة مساء اليوم الأحد، نظيره سيراميكا باستاد المكس بالإسكندرية، فى مباراة مثيرة بانطلاقة الجولة 21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر برصيد 24 نقطة، بينما يقبع فريق حرس الحدود فى المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 15 نقطة.

ونجح التونسى معين الشعبانى فى تعديل مسار سيراميكا بعدما قاد الفريق خلفا لأحمد سامي مدرب الفريق السابق، وقاد الفريق في 4 مباريات حقق الفوز في مواجهتين وتعادل مباراة وخسر مثلها، حيث بدأ مشواره بالتعادل مع بيراميدز 2 / 2 ثم الهزيمة من إنبى 1 /0، ثم الفوز على المصرى 3 /0، وأخيرا الفوز على البنك الاهلى 2 / 1، ليقود الفريق إلى المركز الحادى عشر في جدول الدورى.

وفى المقابل، يسعى أحمد أيوب للخروج من دوامة النتائج السلبية مع الحرس، بعدما خاض 19 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وتلقى الهزيمة في 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 24.

ومن المحتمل أن يبدأ أيوب بتشكيل مكون من: " حراسة المرمى : أحمد السعدني، وخط الدفاع : محمد رضا - خالد سامي- محمود بن والي - أحمد شديد قناوي، وخط الوسط: - أحمد فليكس - محمد أحمد عبد الله - مصطفى جمال، وفي الهجوم: مصطفى زيكو - وجيه عبد الحكيم - كينجسلي كوكو".

بينما الأقرب أن يبدأ الشعباني المباراة بتشكيل مكون من: " حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام، خط الوسط: محمد عادل - كونستانت وايو - محمد عنتر - محمد إبراهيم - ميدو جابر، وخط الهجوم: أحمد ياسر ريان".

الأهلي يحتل المركز الأول ويأتي بيراميدز وصيفا وفيوتشر ثالثا والاتحاد السكندري رابعا والزمالك خامس بعد انتهاء الجولة الـ20 مساء الجمعة الماضي.