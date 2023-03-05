شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي يصل القاهرة اليوم استعدادًا لمواجهة الزمالك فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يصل فريق الترجي التونسى القاهرة، اليوم الأحد، لإقامة معسكر الإعداد المغلق استعدادًا لمواجهة الزمالك، ويخوض الفريق التونسى تدريبا خفيفا عقب الوصول على أن يخوض تدريبه الأساسى على ملعب المباراة غدا الاثنين.
وقال موقع "foot24" التونسى، "إن الترجى قرر السفر إلى القاهرة من خلال طائرة عسكرية لمنح اللاعبين راحة فى السفر".
ويستعد الزمالك لاستضافة الترجى التونسى في المباراة المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.
وكان مجلس إدارة نادي الزمالك طلب الموافقة على حضور 20 ألف مشجع للقاء الفريق امام الترجي التونسي، بدورى أبطال أفريقيا، من أجل مؤازرة الفريق في ظل أهمية المباراة، وينتظر مسئولي الزمالك الحصول علي كافة الموافقات علي حضور العدد المطلوب من الجماهير قبل بدء طرح التذاكر للجماهير.
وتصدر الترجى التونسي مجموعته بدوري أبطال أفريقيا، والتي تضم معه الزمالك والمريخ السودانى وشباب بلوزداد الجزائراى بعد تحقيقه الفوز في الثلاث مباريات التي خاضها منذ انطلاق دور المجموعات، وكان آخرها اليوم أمام الفريق الأبيض.
ويمتلك الترجى التونسي 9 نقاط احتل بهم صدارة المجموعة بعد الفوز الذى حققه على الزمالك على ملعب رادس بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.
وحل المريخ السودانى في المركز الثانى برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، فاز في لقاء وحيد أمام شباب بلوزداد وخسر أمام الترجى التونسي وتعادل مع الزمالك، بينما جاء شباب بلوزداد ثالثاً برصيد 3 نقاط من ثلاث مباريات فاز في لقاء وحيد وخسر مباراتين، وتذيل الزمالك المجموعة بنقطة واحدة بعد خوضه 3 مباريات خسر مباراتين وتعادل في لقاء وحيد.