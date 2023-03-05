شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي يصل القاهرة اليوم استعدادًا لمواجهة الزمالك فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل فريق الترجي التونسى القاهرة، اليوم الأحد، لإقامة معسكر الإعداد المغلق استعدادًا لمواجهة الزمالك، ويخوض الفريق التونسى تدريبا خفيفا عقب الوصول على أن يخوض تدريبه الأساسى على ملعب المباراة غدا الاثنين.

وقال موقع "foot24" التونسى، "إن الترجى قرر السفر إلى القاهرة من خلال طائرة عسكرية لمنح اللاعبين راحة فى السفر".

ويستعد الزمالك لاستضافة الترجى التونسى في المباراة المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك طلب الموافقة على حضور 20 ألف مشجع للقاء الفريق امام الترجي التونسي، بدورى أبطال أفريقيا، من أجل مؤازرة الفريق في ظل أهمية المباراة، وينتظر مسئولي الزمالك الحصول علي كافة الموافقات علي حضور العدد المطلوب من الجماهير قبل بدء طرح التذاكر للجماهير.