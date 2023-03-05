شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُجمد مستحقات محمود جابر وجهازه فى منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تجميد مستحقات الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر بعد خروج المنتخب من الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا للشباب المقامة حاليا فى مصر وعدم التأهل لبطولة كأس العالم.

ورفض اتحاد الكرة صرف راتب شهر فبراير الماضى للجهاز الفنى للمنتخب، بجانب بعض المكافآت المتأخرة للجهاز الفنى بعد الأداء المخيب للآمال فى البطولة.

على صعيد متصل، استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، على استبعاد عبد الرحمن رشدان لاعب منتخب الشباب والنادي الأهلي من حساباته في معسكر المنتخب المقبل لمباراتي زامبيا فى تصفيات أفريقيا بسبب ما بدر من اللاعب فى معسكر منتخب الشباب وخلافه مع الجهاز الفني بقيادة محمود جابر.

ويدرس اتحاد الكرة إيقاف اللاعب عبد الرحمن رشدان، مدافع الأهلي ومنتخب الشباب، على خلفية ما فعله اللاعب تجاه الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر، عقب مباراة السنغال الأخيرة فى بطولة أمم أفريقيا للشباب؛ بسبب خروجه من قائمة المباراة، حيث وجه سبابا للجهاز الفني عقب المباراة.

وودع منتخب الشباب بطولة أمم أفريقيا للشباب بعد خسارته برباعية أمام السنغال، ليتجمد رصيده عند نقطة وحيدة حصدها من التعادل مع موزمبيق فى الجولة الأولى.

تقرر إقامة مباراتي المنتخب الأولمبي مع نظيره الزامبي يومى 22 مارس باستاد الدفاع الجوى فى السادسة مساءً، و27 مارس فى مدينة نيدولا بزامبيا فى السادسة مساءً أيضا بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، وهي البطولة المجمعة التي يتأهل منها أول ثلاثة منتخبات إلى أولمبياد "باريس 2024"، بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على البطاقة الرابعة.

وجاء الاستقرار على موعد المباراتين بناءً على رغبة المنتخبين من خلال مخاطبات رسمية، ويعتبر الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفنى نفسه فى حال انعقاد مستمر استعدادا للجولة الحاسمة والمهمة جداً فى مسيرة المنتخب نحو تحقيق الحلم الأولمبي، ويتابع محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة كافة الترتيبات والتجهيزات الفنية مع ميكالى والإدارية مع محمود حرب المدير الإداري.