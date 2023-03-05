شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة فيوتشر والإسماعيلى على مائدة طارق العشرى فى فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف طارق العشري، المدير الفنى لفريق فاركو، على دراسة مباريات الإسماعيلى بالدوري وأحدثها مباراته أمام فيوتشر بالجولة الأخيرة للدوري، والتى انتهت بالتعادل السلبى، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الدراويش قبل ملاقاته فى الجولة المقبلة للدورى، بحثاً عن انتصار جديد للبرتقالى.

وواصل طارق العشرى تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه فى مباراة المقاولون العرب التى انتهت بفوز فاركو بهدفين مقابل هدف فى الجولة العشرين لمسابقة الدورى المصرى، لعدم تكرارها فى مباراة الإسماعيلى المقرر لها السادسة مساء الأربعاء المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ21 للمسابقة.

ويسير طارق العشري بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق ، ففى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الاهلى بهدف دون رد في الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 26 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.