شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يحذر لاعبى بيراميدز من أرضية ملعب مباراة أسكو كار التوجولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، لاعبى فريقه من أرضية ملعب مباراة أسكو كار، خاصة أنه ملعب من النجيل الصناعى، مؤكدًا أنه يجب أن يكون اللعب بحذر شديد، ودون بذل مجهود، والاعتماد على تدوير الكرة بين أقدام اللاعبين أكثر من الجرى داخل الملعب.

وتقرر إقامة مواجهة بيراميدز وأسكو كارا يوم 8 مارس المقبل باستاد دي كودجي، في العاصمة التوجولية لومي، وهو ملعب من النجيل الصناعي، فى الرابعة مساءً بتوقيت لومي، السادسة بتوقيت القاهرة، ويدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة الحكم سيلسو أرميندو، من موزمبيق، ويعاونه جيرسون دوس سانتوس المساعد الأول من أنجولا، وأرسينو مارينجولي، المساعد الثاني من موزمبيق، وسيموس بيرناردو الحكم الرابع من موزمبيق، ويراقب المباراة، الحاجي باباجانا من نيجيريا، ويراقب الحكام، شيكوودي كالسيتوس من نيجيريا، والمنسق العام مصطفى سالوي من المغرب، والمنسق الأمني جوليوس بن إمونيا من غانا.