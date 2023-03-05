شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتوجه إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق استعداداً للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش، بقيادة عماد النحاس، تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر الخامسة مساء غد، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الطلائع مرانه اليوم ثم يعلن عماد النحاس قائمة المباراة التى ستتوجه إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق الليلة.

وعكف عماد النحاس على دراسة مباريات المصري البورسعيدى في الدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للمسابقة.

وأهتم النحاس ورفاقه اهتماماً كبيراً بمباراة المصري مع انبى في الجولة الأخيرة للدوري التى فاز بها المصري بهدفين مقابل هدف من أجل تحديد خطة مواجهة الفريق البورسعيدى بما يضمن تصحيح مسار الطلائع في جدول المسابقة.

وجهز الجهاز الطبى لنادى طلائع الجيش، خالد قمر مهاجم الفريق للعودة للقائمة بداية من مواجهة المصرى البورسعيدى المقبلة بعد غيابه عن المباريات الأخيرة بسبب تنفيذه لبرنامج تأهيلى للتعافى من شد فى العضلة الخلفية.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 30.