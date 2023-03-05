شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم استعداداته بالإسكندرية قبل مواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري، اليوم الأحد، استعداداته لمباراة طلائع الجيش، والمقرر لها غداً الاثنين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري.

وكان المصري قد دخل معسكراً مغلقاً ببورسعيد الخميس الماضي، استعداداً لمواجهة الطلائع، وخاض المصرى لقاءً ودياً مع فريق الشباب بالنادى البورسعيدي، وفاز الفريق الأول بسداسية نظيفة.

وعقد حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع لاعبيه على هامش معسكر الفريق، حذرهم خلالها من انتفاضة لاعبي طلائع الجيش في المباراة المقبلة بعد الهزيمة التي تلقاها في اللقاء الماضي أمام الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وشدد حسام حسن على ضرورة الابتعاد عن التهور والخشونة الزائدة في الملعب والتي كلفت الفريق حالتي طرد في مباراتين متتاليتين وأثرت على هزيمته أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، قبل أن يستعيد الفريق توازنه في اللقاء الثاني أمام بيراميدز ويتعامل سلبيا، ثم يفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف رغم النقص العددي.

ويحتل النادي المصري المركز العاشر في جدول مسابقة الدوري برصيد 25 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 20 مباراة، فاز في 5مط مباريات وخسر مثلهم وتعادل في 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصري 18 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا آخر.

بينما على الجانب الآخر يحتل فريق طلائع الجيش المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري برصيد 17 نقطة، وذلك بعدما خاض 20 مباراة فاز خلالهم في 3 مباريات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 9 أخرى، وسجل لاعبو الطلائع 21 هدفا واستقبلت شباكهم 30 هدفا آخر.