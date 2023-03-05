شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من مبابي عقب تألقه مع باريس سان جيرمان.. ورسالة تحذيرية لـ بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، بالتعليق على تألقه مع الفريق الفرنسي، ووصله للهدف رقم 201، وأصبح الهداف التاريخي للفريق.

وأحرز مبابي هدفًا لفريقه باريس سان جيرمان في شباك نانت، في المباراة التي انتهت بفوز باريس أربعة أهداف مقابل هدفين.

وتحدث مبابي عقب اللقاء: لم أضغط على نفسي من أجل التسجيل في الدقائق الأخيرة، كنت أعلم أنني سأسجل، ولم أرغب في فرض ذلك.

وتابع: الهدف جاء في النهاية، وهذا أمر رائع، اللعب هنا (في باريس سان جيرمان) امتياز، لقد تطورت كلاعب، لقد تغيرت كثيرًا، اللعب هناأمر خاص بالنسبة لنا.

وأضاف: لم أكن أصدق لو قيل لي أنني سأحطم الرقم القياسي لهداف باريس سان جيرمان مع شارة الكابتن، إنه إنجاز شخص، ولكننيهنا من أجل الإنجازات الجماعية.

واستكمل: شكرًا لجميع زملائي في الفريق، ومدربي، والإدارة والمشجعين الذين قدموا لي كل شيء هنا، نحن ذاهبون إلى ميونخ للتأهل،نحن مصممون، لقد استعدنا الثقة.