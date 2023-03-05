شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الجيش الملكى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر استعداداته اليوم، الأحد، لمواجهة الجيش الملكي المغربي، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأغلق الجهاز الفني لنادي فيوتشر، بقيادة علي ماهر، صفحة الدوري مؤقتاً بعد التعادل مع الاسماعيلي سلبياً فى الجولة 20 من عمر المسابقة المحلية، وذلك لبدء الاستعداد لمواجهة بطل المغرب.

ويلتقي فيوتشر مع الجيش الملكي الأربعاء المقبل بالقاهرة، ويتصدر الجيش الملكي المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي بيراميدز فى المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم فيوتشر فى المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيراً إسكو كارا التوجولي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

واستهل فيوتشر مشواره فى دور المجموعات بالتعادل خارج الديار مع إسكو كارا بهدف لمثله، ثم تعادل مع بيراميدز بنفس النتيجة في الجولة الثانية، قبل أن يخسر من الجيش الملكي بالمغرب بنتيجة 2/0.

من جهته طالب علي ماهر الجهاز الطبي لفيوتشر بسرعة تجهيز المصابين واستعادتهم فى أقرب فرصة، خاصة الثنائي مروان محسن وحاجي باري مهاجمى الفريق، حيث لا يتواجد لدى الفريق مهاجم بديل لأحمد عاطف في الفترة الأخيرة بسبب الاصابات التي عصفت بلاعبي الفريق نتيجة ضغط المباريات.