شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الترجى: هذا اللاعب يغيب أمام الزمالك والمباراة ستكون صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمين اللطيفي، المدرب المساعد لفريق الترجي التونسي، موعد وصول الفريق لمواجهة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، بالجولة الرابعة لحساب المجموعة الرابعة في دوري الأبطال.

وأوضح أمين اللطيفي، في تصريحات تليفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس" ببرنامج "جمهور التالتة": "البعثة سوف تصل إلى مدينة الإسكندرية اليوم الأحد، والمباراة سوف تكون قوية ومصيرية للزمالك".

وقال المدرب المساعد للفريق التونسي: "الزمالك يمر بظروف صعبة في الفترة الأخيرة، كما أننا نسعى لحسم التأهل إلى الدور التالي في دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "الجهاز الفني للترجي قام بدراسة الزمالك جيدا خلال الفترة الماضية، وحددنا نقاط القوة والضعف في الفريق المصري".

وتابع اللطيفي: "محمد بن حميدة لاعب الترجي سوف يغيب عن بعثة الفريق ومواجهة الزمالك بسبب الإيقاف".

وحصل مسئولو نادى الزمالك، على موافقات بحضور 10 آلاف مشجع فى مواجهة الترجي التونسى، المقرر لها فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد طلب الحصول على موافقة، بحضور 20 ألف مشجع فى مباراة الترجي، إلا أن الموافقات جاءت بالسماح لـ10 آلاف بالحضور.