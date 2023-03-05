شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يصل للانتصار رقم 20 مع الأهلى فى جميع البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل السويسري مارسيل كولر إلى انتصاره رقم 20 مع الأهلي في مختلف البطولات هذا الموسم، من بين 29 مباراة في مختلف البطولات.

وجاء فوز الأهلي على القطن الكاميروني ليكون الانتصار رقم 20 للمدرب السويسري مارسيل كولر خلال ال29 مباراة التى قاد فيها الأهلى بجميع البطولات حيث فاز في 20 مباراة وتعادل في ست مباريات وخسر في ثلاث لقاءات.

وحقق فريق الأهلي أول انتصاراته في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على حساب ضيفه القطن الكاميروني بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من البطولة.

ورفع المارد الأحمر رصيده للنقطة الرابعة بعد مرور 3 جولات من مباريات المجموعة الثالثة محتلًا المركز الثالث، خلف صن داونز الجنوب أفريقي المتصدر، برصيد 7 نقاط ثم الهلال السوداني صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط، في حين يتذيل القطن المجموعة بدون رصيد.

تقدم الأهلي بالهدف الأول بعد 53 ثانية فقط بأقدام محمد شريف، بعد تلقيه تمريرة سحرية من طاهر محمد طاهر، وأضاف الجزائري أحمد القندوسي، الهدف الثاني بضربة رأس بعد عرضية من التونسي علي معلول، وسجل رأفت خليل، لاعب الأهلي الصاعد، الهدف الثالث للأهلي، في الدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع.