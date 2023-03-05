شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عرفى مهددة بعدم تمثيل مصر فى بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت البطلة المصرية أمينة عرفي، بطلة العالم لناشئات الاسكواش، مهددة بعدم تمثيل مصر في بطولة العالم للفرق المقرر إقامتها في أستراليا يوليو المقبل.

وكان الاتحاد المصري للاسكواش قد حدد في خطاب رسمي في أول فبراير الماضي، معايير اختيار لاعبي المنتخب، مع استثناء أمينة عرفي من التصفيات باعتبارها بطلة العالم، قبل أن يصدر اتحاد الاسكواش خطابا جديدا يشترط من خلاله ضرورة مشاركة جميع اللاعبين ومن بينهم أمينة عرفي في بطولة الجمهورية تحت 19 سنة المقرر إقامتها بمصر خلال شهر مارس الجاري.

وكانت أمينة عرفي قد سجلت بمنافسات بطولة الجمهورية لسيدات الاسكواش بعد تقدمها في التصنيف العالمي وخوض منافسات بطولات المحترفين، وهو ما يضع البطلة المصرية تحت ضغط المشاركة في بطولتي جمهورية للناشئات والسيدات معا حتى تضمن التأهل للمشاركة مع المنتخب في بطولة العالم.

يذكر أن الاتحاد الدولي للاسكواش، يتيح للبطلة المصرية المشاركة في منافسات الفردي ببطولة العالم باعتبارها حامل اللقب عن آخر نسخة، غير أن مشاركتها في المنتخب تخضع لتنظيم الاتحاد المصري للاسكواش.