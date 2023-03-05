شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يدخل حسابات حراسة مرمى منتخب مصر فى معسكر مالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، ضمن 4 حراس استقر عليهم الجهاز في المعسكر المقبل الذي ينطلق بعد أيام قليلة، لمباراة مالاوي في تصفيات أفريقيا.

وقدم محمد صبحي مستويات مميزة مع الزمالك في الفترة الأخيرة، بعدما قرر البرتغالي فيريرا الاعتماد عليه في حراسة مرمى الفريق الأبيض بدلا من محمد عواد، ليدخل حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر.

واقترب موعد انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول استعدادا لمباراتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير 2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب مالاوي يوم 24 مارس في التاسعة مساء باستاد القاهرة الدولي، بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

ويحتل منتخب مصر المركز الرابع فى المجموعة الرابعة فى تصفيات أمم أفريقيا، بعد خوضه مباراتين، فاز فى الأولى على منتخب غينيا 1 - 0 وخسر أمام إثيوبيا 2 - 0.

وأعلن الكاف حكام مباراتي مصر ومالاوي، حيث في لقاء الذهاب بالقاهرة، يتولى الحكم الجابوني بيير غيسلان أتشو إدارة المباراة، ويعاونه مواطنه بوريس ديتسوجا وأبلميرو دوس ريس نيجرو من ساوتومي وبرينسيبي.

بينما مواجهة الإياب تم اختيار الموريتاني بيدا دحان حكما لمباراة مالاوي ومصر، ويعاونه مواطنيه يوسف محمد محمود وبونا نداي.