شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نادر السيد: هزيمتنا من السنغال نقطة سوداء.. والكل يتحمل الإخفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد نادر السيد، حارس منتخب مصر للشباب، أنه حزين لعدم المشاركة مع المنتخب فى بطولة أفريقيا للشباب المقامة حاليا فى مصر وتنتهى 12 مارس الجارى.

وقال أحمد نادر السيد، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "حزين لعدم المشاركة مع منتخب مصر للشباب فى البطولة الأفريقية، ومش نفسنة على زمايلى كل واحد ليه حلم يريد تحقيقه".

وأضاف حارس منتخب مصر للشباب: "كان نفسى أعرف ليه ملعبتش، لأنه كان أهم هدف فى حياتى وكنت منتظر البطولة بفارق الصبر، ولكن علمت بعدم مشاركتى قبل أول مباراة أمام موزمبيق بـ3 ساعات".

وتابع أحمد نادر: "تحدثت مع الكابتن محمود جابر ولكنه رفض المناقشة وتأسفت للاعبين والجهاز الفنى على رد فعلى".

وعن سبب الفشل، قال حارس منتخب الشباب: "سبب فشل المنتخب يتحملها الجهاز الفنى واللاعبون، يعنى لما تخسر من السنغال 4 صفر نقطة سودة فى تاريخنا لاعبين وجهاز ومينفعش حد بس يشيلها".

واختتم أحمد نادر تصريحاته قائلا: "جلسة جمال علام مع اللاعبين فقط بعيدا عن محمود جابر من أجل رفع معنوياتنا فقط وليس إساءة له".

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة، تشكيل لجنة فنية تضم مجموعة من خبراء كرة القدم للمشاركة في خطة تطوير الكرة المصرية وتشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين في المرحلة المقبلة.

ويفاضل اتحاد الكرة حاليا بين أكثر من اسم على أن يتم الإعلان عن تشكيل اللجنة الأسبوع المقبل.

من ناحية أخرى، استقر مسئولو اتحاد الكرة بشكل رسمي على قرار التعاقد مع البرتغالي فيتور بيريرا لرئاسة لجنة الحكام، خلال الجلسة التى عقدها مجلس إدارة اتحاد الكرة مؤخرا.

وأرسل اتحاد الكرة نسخة من العقود للحكم البرتغالي السابق للاطلاع عليها، وتمت مناقشتها بين مجلس الجبلاية وبيريرا والاتفاق على بعض البنود التى كانت محل خلافات، ومن المنتظر أن يصل الخبير البرتغالى القاهرة خلال أيام لاستلام مهام عمله رسمياً.