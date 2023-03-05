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الامارات | فضية إماراتية في البطولة العربية للجودو

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز لاعب المنتخب الوطني للجودو، جورام أرام، فضية البطولة العربية الـ21، لمنتخبات الرجال والسيدات، التي استضافتها الدوحة بمشاركة 13 منتخباً.

وجاء تتويج ارام بالفضية في منافسات وزن تحت 66 كغم بفوزه في الجولة الأولى على اللاعب البحريني فلاح جاسم، ثم على اللبناني حداد جو، فيما خسر النهائي أمام المغربي عبدالرحمن بوشيتا.

وخسر سعيد النقبي من اللبناني موسى غادي في وزن تحت 73 كغم، بعد فوزه على الأردني معاذ السلمان، كما خسر في دور الترضية من اللاعب البحريني رمضان كوزكوف.

وتفوق خالد وليد أمام اللبناني عبدالرحمن عدنان، وخسر في المرحلة الثانية أمام المغربي عبدالرحمن بوشيتا، ثم في دور الترضية من المصري كريم الحجار.

وشهدت مباريات منتخبنا المتبقية مشاركة ثلاثة لاعبين، هم خليفة الحوسني في منافسات وزن تحت 81 كغم، ومنصور عبدالرحمن، وحارب عبدالرحمن في وزن فوق 100 كغم.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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